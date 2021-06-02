Нескольким спортивным журналистам трудно вернуться домой после ЧМ по хоккею из-за санкций против Беларуси

После вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске многие страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, а европейским авиакомпаниям посоветовали не использовать воздушное пространство Беларуси.

Поэтому некоторым иностранным журналистам, которые освещали чемпионат мира по футболу и пользовались услугами авиакомпании Belavia, сейчас тяжелее добраться домой.

Например, Максим Карташов, редактор журнала "Хоккей Казахстана", планировал вернуться на самолете Belavia, но его рейс неожиданно отменили.

Карташову и некоторым другим казахстанским журналистам удалось вернуть небольшую сумму денег за отмененный рейс, но этого недостаточно для билета в столицу Казахстана. Поэтому журналисты обратились к консулу Казахстана в Латвии.

"Консул предупредил, чтобы мы не покупали дешевые билеты через Россию, потому что через Россию можно лететь только с транзитными билетами. Он предложил лететь через Европу. Но билет в Казахстан через Европу стоит дороже, чем вся наша десятидневная поездка на чемпионат мира. Мы рассчитываем на некоторую помощь. В противном случае мы останемся здесь без крыши над головой", - отметил журналист.

Позже журналистам удалось получить билеты на обратный путь при помощи Федерации хоккея Казахстана.

С похожими проблемами могут столкнуться и белорусские журналисты, но ни один из сотрудников белорусских СМИ не согласился на интервью, сообщает Panorāma. В Белорусской федерации хоккея заявили, что ни один белорусский журналист не обращался к организации за помощью.