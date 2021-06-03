"Думал, что подставили". Белорусское госТВ показало "оперативную съемку" с Романом Протасевичем

На видео Протасевич говорит, что не сразу понял, что его будут задерживать. По его словам, сначала он решил, что его встречают журналисты, а потом уже заметил, что там стоял спецназ.

Протасевич также рассказал, что после приземления старался не контактировать со своей девушкой Софьей Сапегой, надеясь, что хотя бы ее не задержат.

Также Протасевич рассказывает о конфликте с неким человеком в рабочем чате, что, по его словам, могло стать причиной его задержания.

"Единственный раз, когда я вообще написал о том, как, куда и на каком самолете буду лететь, было в рабочем чате за 40 минут до вылета. Где есть, в принципе, и этот человек", - сказал он, добавив, что сначала подумал, что его подставили.

Также экс-главред NEXTA рассказал о натянутых отношениях с Франаком Вечерко - советником бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Роман Протасевич был задержан 23 мая - самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел по рейсу "Афины-Минск", сел в аэропорту Минска из-за сообщения о "минировании" по требованию диспетчеров белорусского аэропорта. Самолет также сопровождал истребитель МиГ-29. Подруга Протасевича, гражданка РФ Софья Сапега, также летела тем рейсом. В Минске она была арестована на два месяца.

Видео: ролик ОНТ