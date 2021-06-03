Что решил московский суд по поводу российского политика Дмитрия Гудкова?
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Дело Дмитрия Гудкова
Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпустили спустя 48 часов с момента задержания. Об этом сообщается в его телеграм-канале.
"Дмитрия высадили у Макдоналдса на Пушкинской. Он свободен", – говорится в сообщении.
После освобождения Гудков рассказал, что статус подозреваемого с него не снят, и предположил, что "они не остановятся", имея в виду свое уголовное преследование. Возбужденное против него дело Гудков назвал "абсурдным делом о вонючем подвале".
Дмитрию Гудкову ранее присвоили статус подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, а потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения. За один день было проведено 11 обысков. Первого июня политика задержали на двое суток. Кроме того, задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Гудкова Ирина Ермилова.
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