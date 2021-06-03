Что решил московский суд по поводу российского политика Дмитрия Гудкова?

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В московском суде избирают меру пресечения политику Дмитрию Гудкову. Из-за патронов найденных в квартире его отца Геннадия Гудкова завели новое уголовное дело.

В Петербурге на полях экономического форума журналисты и представители власти спорили о законе о сми-иноагентах. Сегодня еще одно российское издание объявило о том, что закрывается с связи с законом.

Родители Романа Протасевича считают, что их сыну применялось физическое насилие. По словам Дмитрия и Наталья Протасевич, адвоката к Роману все это время не пускают.

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Дело Дмитрия Гудкова

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпустили спустя 48 часов с момента задержания. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

"Дмитрия высадили у Макдоналдса на Пушкинской. Он свободен", – говорится в сообщении.

После освобождения Гудков рассказал, что статус подозреваемого с него не снят, и предположил, что "они не остановятся", имея в виду свое уголовное преследование. Возбужденное против него дело Гудков назвал "абсурдным делом о вонючем подвале".

Дмитрию Гудкову ранее присвоили статус подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, а потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения. За один день было проведено 11 обысков. Первого июня политика задержали на двое суток. Кроме того, задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Гудкова Ирина Ермилова.

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