ReTV: Пациенты пытаются получить поддельные сертификаты о вакцинации

Чтобы получить фиктивное подтверждение вакцинации против Covid-19, люди готовы давать врачам взятки - обещают даже несколько сотен евро, а многие очень изобретательны, когда дело доходит до получения справки обманным путем. Как сообщает ReTV, семейный врач Линда Широне, типы бывают разные:

"Последний раз произошел буквально несколько дней назад, - рассказывает пациент моему коллеге, - меня вакцинировал дерматолог, но семейному врачу теперь нужно выписать мне карточки и зарегистрировать в системе e-veselība, потому что дерматолог не смог. Слава богу, что коллеги здравомыслящие и поняли, что там что-то нечистое", - рассказывает семейный врач.

Однако врачи сомневаются, имеют ли они право сообщать о таких случаях, ведь это нарушает врачебную этику и обязательство не разглашать информацию о пациенте.

"Нельзя. Даже о том, что нарушения совершено не было, а был только разговор. Нам также очень сложно что-то доказать", - не скрывается от ReTV семейный врач Широне.

Однако и Национальная служба здравоохранения (NVD), и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призывают врачей и пациентов сообщать о таких случаях.

"Мы еще не сталкивались с официальной информацией, мы видим ее только где-то в социальных сетях и стоит сказать, что в этих случаях, конечно, мы полагаемся как на профессионализм, так и на порядочность врачей.

Однако в таких случаях мы призываем обращаться в правоохранительные органы, такие как Государственная полиция и KNAB. Конечно, можно также воспользоваться сайтом trauksmescēlājs.lv", - говорит представитель отдела проектов вакцинации NVD, Инга Васильева.

KNAB уже получил несколько сигналов об интересе людей к фальсификации факта вакцинации против Covid-19. Все дела уже расследованы, нарушения не подтверждены. Однако это не означает, что выявить и доказать такие нарушения вообще невозможно.

"Коррупция - дело скрытое, а значит, и преступление срытое. Его очень сложно доказать.

Однако в таких случаях, если пациент предлагает сделать прививку в обмен на незаконную льготу, рекомендуется, чтобы врач не отклонял предложение сразу; он может сказать, чтобы тот подумал и не спешил. Именно в это время обдумывания необходимо немедленно сообщить об этом в KNAB. Сотрудничая с учреждением, такие нарушения можно выявить более эффективно и успешно", - отмечает представитель KNAB, Паула Вилсоне.