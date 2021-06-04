Глава КГБ Беларуси и внешней разведки России договорились противостоять "агрессивному" Западу

"В духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства", - говорится в сообщении КГБ.

"Проведение совместной коллегии спецслужб наших стран стало доброй традицией и хорошей возможностью оценить результаты совместной работы за последнее время, спланировать дальнейшие действия, оценить, насколько точно мы решаем задачи, которые ставят перед нами президенты двух стран. В ходе совместной дискуссии мы сделали глубокий анализ нынешнего момента. И должен сказать, что мы высоко оцениваем уровень взаимодействия, доверительность в отношениях между нашими двумя специальными службами и дорожим партнерскими связями", - заявил Нарышкин.

Также он добавил, что сейчас остро стоит вопрос защиты самостоятельности и суверенитета двух государств, имея ввиду Россию и Беларусь. По его мнению, именно в этом плане взаимодействие спецслужб имеет большое значение.

"Что касается нашего партнерства с Комитетом госбезопасности Беларуси, то оно строится по ряду направлений. Традиционное направление связано с международным терроризмом. К сожалению, угрозы такого рода не уходят. Мы с белорусскими партнерами усилили аналитическую составляющую совместной работы, обладая большим объемом информации. Мы вместе работает и понимаем, что потенциал этой работы у нас гораздо больший, в том числе интеллектуальный потенциал. Сегодня говорили о том, что эти возможности нам нужно использовать шире", - заметил Нарышкин.

По итогам встречи Иван Тертель и Сергей Нарышкин договорились о совместной работе, которая будет направлена на "деструктивные действия с Запада", цель которого, по их мнению, - это "дестабилизация политической и социально-экономической ситуации в обоих Союзных государствах".