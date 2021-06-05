Низкая явка на муниципальные выборы в Бауске объясняется удаленностью власти от населения

Призванный оценить низкую явку на местных выборах в Бауске, Окманис признал, что это печальный факт.

При этом он отметил, что на предыдущих местных выборах в Земгале явка избирателей была невысокой, что политик объясняет сдержанностью жителей Земгале.

Также, по словам Окманиса, низкая явка объясняется тем, что сейчас избираются политические силы из четырех округов.

"Сейчас власть находится дальше от народа, поэтому избиратели могут не чувствовать связи с округом и чувствовать, что их голоса менее важны. Многие люди, вероятно, думают, что все будет происходить без их голосов", - заключил Окманис.

Он воздержался от прогнозов возможного состава Бауской думы, однако, по мнению Окманиса, серьезных изменений не ожидается.

Как сообщалось, интерес жителей Бауски к местным выборам на этих выборах значительно ниже, чем четыре года назад.