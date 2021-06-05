На выборах самоуправлений зарегистрирована рекордно низкая явка - 34,01%

Сегодня с 7:00 до 20:00 на участки пришли 203 243 избирателя, или 21,08% их общего числа.

Как сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Кристине Берзиня, это исторически самая низкая активность избирателей на муниципальных выборах.

Выше всего явка на выборах была в Видземе - 36,61%. В Латгале проголосовали 34,05% избирателей, в Курземе - 31,55%, в Земгале - 31,22%

Активнее всего голосовали избиратели в Прейльском крае - 45,42%, а самая низкая активность была Аугшдаугавском крае - 28,63%.

Всего в выборах самоуправлений могли принять участие 964 339 жителей Латвии.

В ходе выборов граждане страны избирали местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.