Мужчина из США избил до смерти жену во время круиза. Его приговорили к 30 годам тюрьмы

В феврале 2020 года 43-летний Кеннет Мансанарес был осужден за непредумышленное убийство. Мужчина на круизном лайнере Emerald Princess забил до смерти свою жену Кристи.

Он будет находиться под федеральным надзором в течение пяти лет после освобождения из тюрьмы.

Инцидент произошел 25 июля 2017 года, когда Кеннет, Кристи и двое их дочерей находились в своей каюте. В тот вечер пара начала ссориться из-за поведения Кеннета.

Во время спора Кристи заявила, что хочет развестись с мужем. Она сказала ему сойти с корабля на следующей остановке и отправиться домой.

Кеннет велел дочерям выйти из каюты и пойти к родственникам, которые находились в соседней каюте.

Через несколько минут девочки услышали крики и захотели вернуться, но Кеннет запретил им. С балкона дочери увидели, как Кеннет жестоко избивал их маму.

До того, как пришли охранники на то место уже пришли братья и отец Кристи. Один из братьев видел, как Кеннет пытался вытащить тело своей жены на балкон.