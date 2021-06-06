У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка, сообщает "Медуза" со ссылкой на BBC News.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка, сообщает "Медуза" со ссылкой на BBC News.
Известно, что они назвали дочь Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Имя было дано в честь прабабушки - королевы Великобритании Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, а также бабушки - принцессы Дианы.
В заявлении пары также говорится, что мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.