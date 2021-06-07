Все устраивает или все плохо? Эгил Левитс о рекордно низкой явке на выборах

Как сообщалось, явка избирателей на прошедших 5 июня выборах самоуправлений была рекордно низкой - 34%.

По мнению президента, политические партии не сумели привлечь избирателей, так как предложенные ими темы и вопросы были слишком практическими, а людей это не особо беспокоит.

"Разумеется, это тоже неплохо, так как на выборах не доминировали популистские установки", - сказал Левитс, отметив, что причины низкой активности следует изучить социологам.

Все устраивает или все плохо?

По мнению президента, одной из причин может быть то, что некоторых людей все устраивает и для них выборы не будут означать никаких перемен. В свою очередь другие не пошли к урнам для голосования, так как считают, что все плохо и выборы ничего не изменят.

Президент отметил, что во многих регионах избраны представители партий, которые уже ранее возглавляли самоуправления, что указывает на желание стабильности, а также отчасти на то, что, по мнению жителей, самоуправления не работали плохо.