LTV7: прививать от Covid-19 хотят в торговых центрах, газета вакцинации отменяется

Но людей, которые получают первую прививку, всё меньше. С 17 до 23 мая первую прививку сделали 44 тысячи человек, с 24 до 30 мая - 36 тысяч, на прошлой неделе - меньше24 тысяч.
"Сейчас мы достигли третьей стадии процесса вакцинации - все те, кто хочет вакцинироваться, может получить прививку. Мы видим, что нам необходим новый подход.
Мы работаем над тем, чтобы на следующей неделе вакцинация могла начаться в крупных торговых центрах, стала доступней выездная вакцинация",
- о дальнейших планах рассказала Юхневича.
Открыть пункты вакцинации в торговых центрах планируют в ближайшие недели. А как быть с информированием и мотивацией? Жители Латвии до сих пор не получили обещанную газету вакцинации. Ни на русском, ни на латышском.
"Работая над газетой и целевой аудиторией, мы поняли, что больший акцент нужно делать на сотрудничество с региональными СМИ. Сейчас мы оттачиваем сотрудничество с ними - люди больше доверяют своей местной прессе, чем какому-то индивидуальному изданию. Все содержание, созданное для газеты, мы опубликуем в региональных СМИ", - сообщила руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.