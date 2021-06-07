LTV7: прививать от Covid-19 хотят в торговых центрах, газета вакцинации отменяется

Но людей, которые получают первую прививку, всё меньше. С 17 до 23 мая первую прививку сделали 44 тысячи человек, с 24 до 30 мая - 36 тысяч, на прошлой неделе - меньше24 тысяч.

"Сейчас мы достигли третьей стадии процесса вакцинации - все те, кто хочет вакцинироваться, может получить прививку. Мы видим, что нам необходим новый подход.

Мы работаем над тем, чтобы на следующей неделе вакцинация могла начаться в крупных торговых центрах, стала доступней выездная вакцинация",

- о дальнейших планах рассказала Юхневича.

Открыть пункты вакцинации в торговых центрах планируют в ближайшие недели. А как быть с информированием и мотивацией? Жители Латвии до сих пор не получили обещанную газету вакцинации. Ни на русском, ни на латышском.