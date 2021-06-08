В Канаде 20-летний парень на пикапе сбил 4 мусульман. Они погибли
В Лондоне, канадской провинции Онтарио, мужчина на пикапе сбил и убил четырех членов мусульманской семьи. Полиция охарактеризовала этот инцидент как преднамеренное нападение.
В Лондоне, канадской провинции Онтарио, мужчина на пикапе сбил и убил четырех членов мусульманской семьи. Полиция охарактеризовала этот инцидент как преднамеренное нападение.
В воскресенье вечером, 6 июня, 20-летний подозреваемый скрылся после нападения, но был задержан в семи километрах от места происшествия в супермаркете, рассказывает полицейский Пол Уайт.
По словам мэра Лондона Эда Холдера, были убиты 74-летняя женщина, 46-летний мужчина, 44-летняя женщина и 15-летняя девушка, которые представляли три поколения одной семьи.
Также атаку пережил девятилетний мальчик, который был госпитализирован и уже поправился.
Подозреваемый, Натаниэль Вельтман, обвиняется в четырех убийствах первой степени и одном покушении на убийство. Полиция просматривает его записи в социальных сетях.
Полиция сообщила, что пять членов одной семьи ждали на тротуаре, чтобы перейти улицу, когда в низ въехал черный пикап.