Вт, 8.06.2021
Газопровод - это настоящее оружие в руках Российской Федерации. Трудно понять, что патроны к нему может предоставить такая великая страна, как Соединенные Штаты. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

В Канаде 20-летний парень на пикапе сбил 4 мусульман. Они погибли

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Лондоне, канадской провинции Онтарио, мужчина на пикапе сбил и убил четырех членов мусульманской семьи. Полиция охарактеризовала этот инцидент как преднамеренное нападение.

В воскресенье вечером, 6 июня, 20-летний подозреваемый скрылся после нападения, но был задержан в семи километрах от места происшествия в супермаркете, рассказывает полицейский Пол Уайт.

"Есть доказательства того, что это была спланированное, преднамеренное действие, мотивированное ненавистью. Считается, что эти жертвы были выбраны в качестве мишени, потому что они были мусульманами", - сказал он на пресс-конференции.

По словам мэра Лондона Эда Холдера, были убиты 74-летняя женщина, 46-летний мужчина, 44-летняя женщина и 15-летняя девушка, которые представляли три поколения одной семьи.

Также атаку пережил девятилетний мальчик, который был госпитализирован и уже поправился.

Подозреваемый, Натаниэль Вельтман, обвиняется в четырех убийствах первой степени и одном покушении на убийство. Полиция просматривает его записи в социальных сетях.

Полиция сообщила, что пять членов одной семьи ждали на тротуаре, чтобы перейти улицу, когда в низ въехал черный пикап.

НАВЕРХ
Back