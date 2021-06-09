Ср, 9.06.2021
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Даниэль Павлютс

4 знака Зодиака, которые втайне ненавидят других людей

Иллюстративное фото ФОТО: unsplash.com/@luzfc

Некоторым людям нравится находиться в компании - общение заряжает их энергией. Но есть и другие - те, кто явно недолюбливает окружающих, даже если не демонстрирует это открыто. О ком идет речь и в чем причина такого неприятия, объясняют астрологи.

Овен

Представители этого знака зодиакального круга отличаются врожденным высокомерием и надменностью. Они убеждены в своем превосходстве над окружающими, а потому смотрят на других свысока.

Лев

Вам вряд ли захочется попасть в список врагов Льва. В своей ненависти эти люди могут быть довольно жестокими.

Они сделают все, чтобы унизить другого человека, проявив при этом беспредельную агрессию, бесчувственность и грубость.

Если Лев вас возненавидит, он превратит вашу жизнь в сущий ад.

Скорпион

В том, что касается ненависти, Скорпионам нет равных. Они - сущее зло, и месть их жестока. От насилия и агрессивного поведения этих людей отделяет одно мгновение. Скорпионы могут ненавидеть обидчиков всю свою жизнь.

Стрелец

Стрельцы не тратят время на размышления о том, как лучше отомстить обидчику, - они смело переступают через других людей и двигаются дальше, не особо разбираюсь, кто прав, а кто виноват.

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