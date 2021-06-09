4 знака Зодиака, которые втайне ненавидят других людей

Овен
Представители этого знака зодиакального круга отличаются врожденным высокомерием и надменностью. Они убеждены в своем превосходстве над окружающими, а потому смотрят на других свысока.
Лев
Вам вряд ли захочется попасть в список врагов Льва. В своей ненависти эти люди могут быть довольно жестокими.
Они сделают все, чтобы унизить другого человека, проявив при этом беспредельную агрессию, бесчувственность и грубость.
Если Лев вас возненавидит, он превратит вашу жизнь в сущий ад.
Скорпион
В том, что касается ненависти, Скорпионам нет равных. Они - сущее зло, и месть их жестока. От насилия и агрессивного поведения этих людей отделяет одно мгновение. Скорпионы могут ненавидеть обидчиков всю свою жизнь.
Стрелец
Стрельцы не тратят время на размышления о том, как лучше отомстить обидчику, - они смело переступают через других людей и двигаются дальше, не особо разбираюсь, кто прав, а кто виноват.