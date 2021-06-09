Covid-19: Франция смягчает ограничения
Во Франции со среды снова разрешено обедать в кафе и ресторанах, но ночной комендантский час начинается с 23:00, а не с 21:00, как было до сих пор.
Во Франции со среды снова разрешено обедать в кафе и ресторанах, но ночной комендантский час начинается с 23:00, а не с 21:00, как было до сих пор.
другие культурные учреждения и компании, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии Covid-19.
Со среды были ослаблены ограничения для культурных учреждений, которые открыли свои двери 19 мая.
Террасы для кафе и ресторанов были открыты с 19 мая, но со среды разрешено находиться в помещениях до шести столиков.
Также со среды Франция откроет свои границы для граждан стран-членов Европейского Союза (ЕС).
30 июня Франция планирует полностью открыть свою экономику.