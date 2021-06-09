Ср, 9.06.2021
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Covid-19: Франция смягчает ограничения

ФОТО: JEANNE ACCORSINI/SIPA/2105221241

Во Франции со среды снова разрешено обедать в кафе и ресторанах, но ночной комендантский час начинается с 23:00, а не с 21:00, как было до сих пор.

Во Франции с 19 мая возобновят работу кафе, рестораны и кинотеатры,

другие культурные учреждения и компании, деятельность которых была приостановлена ​​из-за пандемии Covid-19.

Со среды были ослаблены ограничения для культурных учреждений, которые открыли свои двери 19 мая.

Террасы для кафе и ресторанов были открыты с 19 мая, но со среды разрешено находиться в помещениях до шести столиков.

Также со среды Франция откроет свои границы для граждан стран-членов Европейского Союза (ЕС).

Однако маски для лица по-прежнему обязательны на открытом воздухе по всей Франции.

30 июня Франция планирует полностью открыть свою экономику.

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