Пьяный водитель, пытаясь сбежать, протаранил полицейскую машину

Согласно записи в Facebook Управления Земгальского края Государственной полиции, автомобиль, соответствующий указанным характеристикам, был замечен в Крустпилсской волости Екабпилсского края. Когда сотрудники полиции призвали водителя остановиться, он не подчинился законным требованиям полиции и уехал, в результате чего повредил служебную машину. Автомобиль удалось остановить в Екабпилсе на улице Ригас.

Когда полиция провела мужчине 1997 года рождения тест на алкоголь, в его дыхании было обнаружено 2,9 промилле.

В ходе проверки также было установлено, что у водителя отсутствовали права на управление транспортным средством в установленном законодательством порядке. Полиция задержала мужчину в соответствии со статьей 264 Уголовно-процессуального кодекса.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без права управления транспортным средством. Также была инициирована процедура административного правонарушения за невыполнение повторного требования лица, уполномоченного проверять документы водителя, об остановке транспортного средства, то есть за побег. За это нарушение мужчина 1997 года рождения был оштрафован на 1200 евро, а также лишен права водить автомобиль в течение пяти лет. Второй процесс об административном правонарушении был возбужден за совершение ДТП из-за несоблюдения безопасного интервала, на мужчину наложен штраф в размере 25 евро.

Государственная полиция призывает каждого водителя помнить, что превышение скорости и несоблюдение других правил дорожного движения опасно не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения и что безрассудство может иметь трагические последствия.