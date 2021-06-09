Во вторник при пожарах пострадали два человека
Во вторник в Латвии в результате пожара пострадали два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Во вторник в Латвии в результате пожара пострадали два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Спасатели во вторник выехали на вызов в Огрском крае, где горел садовый домик площадью 100 кв м. В результате инцидента пострадал один человек, которого передали врачам.
Также во вторник поступил вызов на место происшествия в Алойском крае, где, по предварительной информации, горел сарай для дров. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит сарай, в котором было около 30 кубометров дров, а крыша хозяйственного здания занимает площадь в 70 кв м.
При попытке потушить пламя до прибытия пожарных один человек получил травму и обратился к врачам.
Пожарным удалось не допустить распространения огня на прилегающую постройку.
За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба приняла 61 звонок - 17 по тушению пожаров, 25 - по спасательным работам, а 19 звонков оказались ложными.