Во вторник при пожарах пострадали два человека

Спасатели во вторник выехали на вызов в Огрском крае, где горел садовый домик площадью 100 кв м. В результате инцидента пострадал один человек, которого передали врачам.

Также во вторник поступил вызов на место происшествия в Алойском крае, где, по предварительной информации, горел сарай для дров. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит сарай, в котором было около 30 кубометров дров, а крыша хозяйственного здания занимает площадь в 70 кв м.

При попытке потушить пламя до прибытия пожарных один человек получил травму и обратился к врачам.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на прилегающую постройку.