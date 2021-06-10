РПЦ отправила в отставку белорусского архиепископа, который критиковал власть и осудил насилие

Епископ Гродненский и Волковысский Артемий имеет репутацию "прозападного": поддерживал хорошие отношения с другими конфессиями, посылал священников учиться за границу, сам в 2007 году получил степень магистра богословия в Варшаве. В августе 2020 года Артемий осудил действия силовиков и фальсификацию выборов. Он осуждал насилие и с церковного амвона.

"Нашей Ниве" стали известны подробности заседания Синода. Владыка Артемий не писал прошения об отставке, это была вовсе не его инициатива. Артемия поддержал только архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Ему уже 77 лет - это старейший член Синода.

Кажется, это был первый Синод БПЦ, который заинтересовал всех. "У меня в городе даже нецерковные люди спрашивают о судьбе владыки Артемия. Многие за него переживают. Многие католики интересуются: а как владыка Артемий? И даже люди, которые в церковь не ходят, спрашивают о его судьбе", - рассказал Еврорадио иерей Александр Богдан из Волковыска.