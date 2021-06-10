Правительство планирует отменить ограничения на поездки для привитых и переболевших Covid-19

Сегодня на заседании правительства планировалось рассмотреть предложения Минсообщения об отмене ограничений на поездки, но премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что поданный проект правил отличается от того, что был одобрен группой оперативного управления, поэтому не включил его в повестку дня заседания.

Руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что из-за нехватки времени не удалось достичь договоренности о контроле заполнения covidpass при выполнении международных перевозок. Он пообещал, что решение будет найдено до заседания правительства на следующей неделе.

По словам Цитсковскиса, достигнута договоренность о том, что перечисленные лица смогут отправляться в поездки без ограничений, то есть в аэропорту им не нужно будет сдавать тест на Covid-19, после возвращения из-за рубежа не нужно будет самоизолироваться, за исключением случаев, когда человек возвращается из страны с высокой заболеваемостью Covid-19, например, Индии.

Планируется, что привитые от Covid-19 или переболевшие коронавирусом смогут путешествовать без ограничений, как это было до пандемии. Также планируется пересмотреть правила тестирования непривитых людей.