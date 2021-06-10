Кариньш: подозрения в отношении Адамсонса о шпионаже в пользу России очень серьезные

На просьбу прокомментировать решение Сейма о выдаче Адамсонса для ареста, Кариньш ответил, что правоохранительные органы должны работать и внести ясность.

В то же время премьер добавил, что подозрения в отношении Адамсонса очень серьезные.

Как сообщалось, Сейм сегодня по запросу Генпрокуратуры выдал для ареста Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил агентству LETA, что в деле Адамсонса есть серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России. Кучинскис как глава комиссии по национальной безопасности был проинформирован об этом деле незадолго до вынесения решения по нему в Сейме.

По словам Кучинскиса, более подробную информацию должна предоставить Служба государственной безопасности (СГБ) в соответствии с ее компетенцией.

Председатель комиссии Сейма по мандатам, этике и запросам Янина Курсите-Пакуле сообщила, что из запроса Генпрокуратуры следует, что Адамсонсу могут быть инкриминированы преступления по ст. 85 Уголовного закона - шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства - по ее заданию, напрямую или через другое лицо.

Курсите-Пакуле ранее сообщила агентству LETA, что представленные на заседании комиссии доказательства не вызывают возражений или комментариев, как это было в других случаях, когда принималось решение о выдаче депутатов.