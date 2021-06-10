Пт, 11.06.2021
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Общепит по-разному оценивает решение правительства о предоставлении услуг внутри помещений

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Представители общественного питания выразили разные мнения о послаблениях, которые были приняты сегодня. Они включают в себя предоставление услуг общественного питания в помещении. Общепит радуются возможности возобновить работу в полном объеме, но рассказывают, что у них есть опасения по поводу практической стороны соблюдения правил.

Председатель правления Lido, Рита Аузиня, пояснила, что позитивно оценивает решение правительства разрешить предоставление услуг общественного питания также внутри ресторана, но требование соблюдать дистанцию ​​в два метра и использовать маски для лица для людей с действующим сертификатом Covid-19 кажется непонятным.

"Ощущение, как будто одной рукой нам дают, а другой забирают, потому что такие условия очень ограничительные и мы не надеемся на восстановление обычного потока и динамики клиентов, как было до кризиса", - добавила Аузиня.

Директор по развитию сети ресторанов быстрого питания Hesburger,Иева Салмела, признала, что это решение, несомненно, является позитивным шагом для всей индустрии общественного питания, позволяя относительно вернуться к предпандемическому режиму. Однако есть опасения по поводу практической стороны системы.

"Пока неясно, как эта система управления будет работать на практике и какие дополнительные функции должны будут выполнять наши команды сотрудников ресторана, мы готовы адаптироваться, чтобы наши клиенты могли наслаждаться едой в помещении", - сказала Салмела.

Совладелец ресторана Vairāk saules, Эндийс Берзиньш также положительно оценил решение правительства. Он сказал, что если все сотрудники, а не только посетители, должны быть вакцинированы, это может вызвать проблемы, поскольку до сих пор около 70% сотрудников компании проявили готовность пройти вакцинацию. Остальные 30% отказались от вакцинации.

Берзиньш также добавил, что Vairāk saules - это семейный ресторан, поэтому на него могут повлиять установленные возрастные ограничения. Однако в целом совладелец ресторанов остался доволен тем, что индустрия общественного питания может постепенно вернуться в привычный ритм.

Всего в настоящее время открыты шесть из семи ресторанов Vairāk saules, а седьмой откроется через месяц. В этом ресторане нет террасы, поэтому его сотрудникам был предоставлен отпуск на месяц.

«Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше», - прокомментировал совладелец.

Председатель правления Lido отметила, что неясно, как эта система будет работать, но в настоящее время тщательно планируется, как компания будет работать по новым правилам.

В свою очередь, Берзиньш добавил, что в целом система не должна вызывать больших сложностей, особенно если проверка соответствующих документов будет происходить в электронном виде. Однако он не исключил, что найдутся люди, которые попытаются схитрить и посетить общепит без необходимой документации.

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