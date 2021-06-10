Общепит по-разному оценивает решение правительства о предоставлении услуг внутри помещений

Председатель правления Lido, Рита Аузиня, пояснила, что позитивно оценивает решение правительства разрешить предоставление услуг общественного питания также внутри ресторана, но требование соблюдать дистанцию в два метра и использовать маски для лица для людей с действующим сертификатом Covid-19 кажется непонятным.
"Ощущение, как будто одной рукой нам дают, а другой забирают, потому что такие условия очень ограничительные и мы не надеемся на восстановление обычного потока и динамики клиентов, как было до кризиса", - добавила Аузиня.
Директор по развитию сети ресторанов быстрого питания Hesburger,Иева Салмела, признала, что это решение, несомненно, является позитивным шагом для всей индустрии общественного питания, позволяя относительно вернуться к предпандемическому режиму. Однако есть опасения по поводу практической стороны системы.
"Пока неясно, как эта система управления будет работать на практике и какие дополнительные функции должны будут выполнять наши команды сотрудников ресторана, мы готовы адаптироваться, чтобы наши клиенты могли наслаждаться едой в помещении", - сказала Салмела.
Совладелец ресторана Vairāk saules, Эндийс Берзиньш также положительно оценил решение правительства. Он сказал, что если все сотрудники, а не только посетители, должны быть вакцинированы, это может вызвать проблемы, поскольку до сих пор около 70% сотрудников компании проявили готовность пройти вакцинацию. Остальные 30% отказались от вакцинации.
Берзиньш также добавил, что Vairāk saules - это семейный ресторан, поэтому на него могут повлиять установленные возрастные ограничения. Однако в целом совладелец ресторанов остался доволен тем, что индустрия общественного питания может постепенно вернуться в привычный ритм.
Всего в настоящее время открыты шесть из семи ресторанов Vairāk saules, а седьмой откроется через месяц. В этом ресторане нет террасы, поэтому его сотрудникам был предоставлен отпуск на месяц.
«Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше», - прокомментировал совладелец.
Председатель правления Lido отметила, что неясно, как эта система будет работать, но в настоящее время тщательно планируется, как компания будет работать по новым правилам.
В свою очередь, Берзиньш добавил, что в целом система не должна вызывать больших сложностей, особенно если проверка соответствующих документов будет происходить в электронном виде. Однако он не исключил, что найдутся люди, которые попытаются схитрить и посетить общепит без необходимой документации.