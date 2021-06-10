Общепит по-разному оценивает решение правительства о предоставлении услуг внутри помещений

Председатель правления Lido, Рита Аузиня, пояснила, что позитивно оценивает решение правительства разрешить предоставление услуг общественного питания также внутри ресторана, но требование соблюдать дистанцию ​​в два метра и использовать маски для лица для людей с действующим сертификатом Covid-19 кажется непонятным.

"Ощущение, как будто одной рукой нам дают, а другой забирают, потому что такие условия очень ограничительные и мы не надеемся на восстановление обычного потока и динамики клиентов, как было до кризиса", - добавила Аузиня.

Директор по развитию сети ресторанов быстрого питания Hesburger,Иева Салмела, признала, что это решение, несомненно, является позитивным шагом для всей индустрии общественного питания, позволяя относительно вернуться к предпандемическому режиму. Однако есть опасения по поводу практической стороны системы.

"Пока неясно, как эта система управления будет работать на практике и какие дополнительные функции должны будут выполнять наши команды сотрудников ресторана, мы готовы адаптироваться, чтобы наши клиенты могли наслаждаться едой в помещении", - сказала Салмела.

Совладелец ресторана Vairāk saules, Эндийс Берзиньш также положительно оценил решение правительства. Он сказал, что если все сотрудники, а не только посетители, должны быть вакцинированы, это может вызвать проблемы, поскольку до сих пор около 70% сотрудников компании проявили готовность пройти вакцинацию. Остальные 30% отказались от вакцинации.

Берзиньш также добавил, что Vairāk saules - это семейный ресторан, поэтому на него могут повлиять установленные возрастные ограничения. Однако в целом совладелец ресторанов остался доволен тем, что индустрия общественного питания может постепенно вернуться в привычный ритм.

Всего в настоящее время открыты шесть из семи ресторанов Vairāk saules, а седьмой откроется через месяц. В этом ресторане нет террасы, поэтому его сотрудникам был предоставлен отпуск на месяц.

«Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше», - прокомментировал совладелец.

Председатель правления Lido отметила, что неясно, как эта система будет работать, но в настоящее время тщательно планируется, как компания будет работать по новым правилам.