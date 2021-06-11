"При падении он успел зацепиться за край": в Эстонии четырехлетний ребенок провалился в люк

Люк располагается между между домами 56 по Таллиннскому шоссе и 19 по ул. Тиймана, рядом с тропинкой, по которой постоянно ходят люди.

"Ребенок при падении успел зацепиться за край люка (благодаря чему не упал на дно), и я смогла быстро его вытащить, в противном случае - в люке пластмассовые трубы и большая глубина, - рассказала нарвитянка в группе Facebook. - После случившегося попросила мимо проходящего мужчину получше установить крышку люка во избежание повторного случая. Но крышка в ужасном состоянии и вся во мху по краям, от чего не прилегает, так что повтора точно не избежать! Коммунальные службы Нарвы, примите меры! Может закончиться чей-то гибелью или тяжелыми травмами, за что вам придётся ответить! Мой ребенок весь в синяках и ссадинах и сильном стрессе, но живой - это счастье".

Женщина уточнила в беседе с корреспондентом Rus.Postimees, что происшествие случилось около семи часов вечера, когда она с ребенком шла от детской площадки в магазин за мороженым.

На месте происшествия видно, что диаметр крышки люка немного больше, чем диаметр отверстия, она не закрывается плотно. Видимо, крышка просто не от этого колодца. Она легко поднимается руками. В колодце видны тонкие пластиковые трубы, и непонятно, что это за коммуникации. На крышке виден еще советский ГОСТ и год производства - 1986-й.

По данным карты Земельного департамента, злополучный люк располагается на территории квартирного товарищества Таллиннское шоссе, 56 - но почти на границе с участком соседнего товарищества. По словам вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, было бы логично, чтобы за состояние люков отвечал владелец коммуникаций, которые под этими люками скрыты, но в реальности люки могут принадлежать и владельцу земли над коммуникациями. Кто отвечает в данном случае, может выяснить городская Служба охраны порядка.

Главный специалист этой службы Дмитрий Дьяков пообещал, что займется вопросом. По его словам, чтобы найти ответственного, прежде всего ему нужно выяснить, кто собственник люка - это может быть город, одно из сетевых предприятий или квартирное товарищество, в зависимости от того, как в случае данного люка составлен акт разграничения собственности.