В Дурбском крае трактор заехал в канаву и насмерть задавил человека
В четверг, 11 июня, в Дурбском крае при еще не выясненных обстоятельствах трактор-газонокосилка въехал в канаву и упал на человека, который скончался прямо на месте происшествия.
В четверг, 11 июня, в Дурбском крае при еще не выясненных обстоятельствах трактор-газонокосилка въехал в канаву и упал на человека, который скончался прямо на месте происшествия.
По словам представителя Управления государственной полиции Курземского региона Дайги Валдмане, информация о случившемся поступила в четверг примерно в 19:00. Несчастный случай произошел в Вецпилсской волости Дурбского края.
Погибший тракторист был 1950 года рождения.
Полиция составила протокол о происшествии, сообщила Валдмане.
За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека, один из них - пешеход. ДТП со смертельным исходом зарегистрированы в Земгале и Курземе.