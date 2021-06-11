Затопленные улицы Риги: пользователи соцсетей делятся видеороликами латвийской Венеции

Одна, из пользователей делится увиденным, написав, что вот так сегодня около 16:00 выглядела проезжая часть улицы Краста в Риге.

Эта же улица, но уже видео от другого пользователя.

В комментариях под публикациями пользователи шутят и сравнивают Ригу с знаменитым городом Венеция.

А это уже улица Сахарова в 16:45.

Далее улица Лубанас.

Напоминаем, что завтра, 12 июня, в западной и центральной части Латвии будет облачно и дождливо, прогнозируют синоптики.

Дождь будет в основном кратковременным, но местами ожидаются ливни и грозы. В восточных регионах страны кратковременные дожди пройдут местами.

Ночь на субботу в основном пройдет без осадков, будет малооблачно, местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +8...+14 градусов.