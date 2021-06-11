Затопленные улицы Риги: пользователи соцсетей делятся видеороликами латвийской Венеции

Одна, из пользователей делится увиденным, написав, что вот так сегодня около 16:00 выглядела проезжая часть улицы Краста в Риге.
Эта же улица, но уже видео от другого пользователя.
В комментариях под публикациями пользователи шутят и сравнивают Ригу с знаменитым городом Венеция.
А это уже улица Сахарова в 16:45.
Напоминаем, что завтра, 12 июня, в западной и центральной части Латвии будет облачно и дождливо, прогнозируют синоптики.
Дождь будет в основном кратковременным, но местами ожидаются ливни и грозы. В восточных регионах страны кратковременные дожди пройдут местами.
Ночь на субботу в основном пройдет без осадков, будет малооблачно, местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +8...+14 градусов.
В течение дня в субботу будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха в Курземе и на севере Видземе повысится до +17...+21 градуса, на остальной территории страны - до +21...+25 градусов.