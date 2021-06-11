В Испании на дне океана нашли тело пропавшей девочки - в сумке, к которой был прикреплен якорь

Тело девочки было найдено в океане на глубине около 1000 метров. В то же время спасатели продолжают искать сестру погибшей, которой всего один год.

Обе девочки пропали вместе с отцом более месяца назад, 27 апреля. Полиция предположила, что отец похитил двух дочерей, потому что мать сообщила, что незадолго до их исчезновения она получила угрозы от мужа, что "она никогда больше не увидит своих дочерей".

В последний раз отца видели на одном из лодочных причалов Тенерифе, где, как сообщается, очевидец поместил несколько сумок в лодку. На следующий день лодка была найдена пустой, дрейфующей возле пляжа.

Исчезновение девочек, а также сообщения о трагической гибели потрясли всю Испанию. Премьер-министр страны в четверг выразил соболезнования матери погибшей девочки в своем Twitter-аккаунте.