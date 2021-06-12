Сб, 12.06.2021
Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше. Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений
Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений

В Гауе утонул человек

Река Гауя в Царникавском крае ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 11 июня, в Царникаве в Гауе найдено тело утонувшего, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

За минувшие сутки VUGD получила 72 вызова, в том числе 21 на пожары, 34 на спасательные работы, а 17 вызовов оказались ложными.

Ни одного сильного пожара за сутки не произошло.

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