В Гауе утонул человек
В пятницу, 11 июня, в Царникаве в Гауе найдено тело утонувшего, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
В пятницу, 11 июня, в Царникаве в Гауе найдено тело утонувшего, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
За минувшие сутки VUGD получила 72 вызова, в том числе 21 на пожары, 34 на спасательные работы, а 17 вызовов оказались ложными.
Ни одного сильного пожара за сутки не произошло.