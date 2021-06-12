В Валмиерском театре констатированы технические проблемы в работе сертификата Covid-19

Как рассказала представитель театра Марта Цекуле, пилотный проект был необходим именно для того, чтобы проверить, как работает система сканирования и опознавания сертификата Covid-19, и получить лучшее представление о том, как осуществить проход посетителей в театр и безопасный просмотр представления.

"На представлении во время пилотного проекта мы зафиксировали и то, что не шло столь гладко. Например, во время сканирования сертификатов Covid-19 отдельные система не признала годными, несмотря на то, что человек прошел полный курс вакцинации уже давно. Очевидно, что-то не сработало технически", - отметила представитель театра.

У людей, у которых не было годного сертификата Covid-19, была возможность на месте пройти тест на антитела SARS-CoV-2.

Цекула указала, что представление посетила смешанная аудитория, которую образовывали как вакцинированные от Covid-19 люди, так и те, кто переболел или имел при себе отрицательный результат теста. Во время спектакля зрители должны были соблюдать дистанцию и носить маски.

Всего представление посмотрели около 130 медиков, что, по словам представителя театра, почти максимальное число зрителей, которое можно впустить в зал, принимая во внимание требование соблюдать дистанцию.

С 15 июня Валмиерский драматический театр возобновит показ спектаклей в присутствии зрителей вплоть до начала июля. Это станет своего рода "тест-драйвом", чтобы понять, как эффективнее организовать проверку и пропуск людей.