Пн, 14.06.2021
Из 100 пациентов, которые попадают в больницу, 10-15 домой не возвращаются. Они умирают. Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
Байба Розентале, главврач Центра инфектологии

До +33 градусов! В ближайшие дни ожидается самая сильная жара за последние два года

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На этой неделе в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики. Начнется самая сильная за последние два лета волна жары, которая захватит и начало будущей недели.

Во вторник, 15 июня, небо ненадолго затянется облаками и во многих местах пройдут дожди. В остальные дни недели ожидается солнечная погода, а на следующей неделе вероятность дождя и грозы увеличится.

С 16 июня погоду начнет определять антициклон.

В самые жаркие моменты температура воздуха может достигать +28...+33 градусов, что будет максимальной температурой в Латвии за последние два года и превысит температурные рекорды отдельных дней.

Ожидаются и тропические теплые ночи - температура воздуха в отдельные ночи будет держаться выше +20 градусов.

Жара уменьшит количество озона в стратосфере - ожидается более интенсивное ультрафиолетовое излучение, чем обычно. Следует избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00.

На Лиго жара, вероятно, отступит, возможны дождь и гроза.

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