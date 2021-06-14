До +33 градусов! В ближайшие дни ожидается самая сильная жара за последние два года

Во вторник, 15 июня, небо ненадолго затянется облаками и во многих местах пройдут дожди. В остальные дни недели ожидается солнечная погода, а на следующей неделе вероятность дождя и грозы увеличится.
С 16 июня погоду начнет определять антициклон.
В самые жаркие моменты температура воздуха может достигать +28...+33 градусов, что будет максимальной температурой в Латвии за последние два года и превысит температурные рекорды отдельных дней.
Ожидаются и тропические теплые ночи - температура воздуха в отдельные ночи будет держаться выше +20 градусов.
Жара уменьшит количество озона в стратосфере - ожидается более интенсивное ультрафиолетовое излучение, чем обычно. Следует избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00.
На Лиго жара, вероятно, отступит, возможны дождь и гроза.