Отмена масок на улице и туризм без самоизоляции: правительство одобрило изменения в ограничениях

Отменено требование масок в местах на открытом воздухе
Количество пассажиров в общественном транспорте увеличено до 65%
С ковид-сертификатом не нужны будут тесты и самоизоляция
В магазины можно будет впускать по несколько человек
Продленный учебный год - в помещении или на улице
Сегодня, 15 июня, Кабинет министров рассмотрел отмену ограничений на поездки для привитых от Covid-19, протестированных и переболевших коронавирусом, ношение масок на открытом воздухе, а также другие меры ограничений. Рассказываем о каждом из них.
Сегодня, 15 июня, на очередном заседании правительства министры достигли договоренности о снятии ряда ограничений, наложенных Covid-19. После заседания Кабмина политики проинформировали о принятых решениях на пресс-конференции.
В пресс-конференции приняли участие:
💬 Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
💬 Министр транспорта Талис Линкайтс;
💬Министр образования и науки Анита Муйжниеце;
💬 Директор департамента инфекционных заболеваний и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков;
💬Руководитель Межведомственной координационной группы, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.
Правительство рассмотрело отмену ограничений на поездки для привитых и переболевших Covid-19
Еще на прошлой неделе правительство планировало рассмотреть предложения Минсообщения об отмене ограничений на поездки, но премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что поданный проект правил отличается от того, который был одобрен группой оперативного управления, поэтому не включил его в повестку дня заседания.
Руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что из-за нехватки времени не удалось достичь договоренности о контроле заполнения Covid-паспортов при выполнении международных перевозок. Он пообещал, что решение будет найдено до заседания правительства на этой неделе.
По словам Цитсковскиса, достигнута договоренность о том, что перечисленные лица смогут отправляться в поездки без ограничений, то есть:
в аэропорту им не нужно будет сдавать тест на Covid-19,
после возвращения из-за рубежа не нужно будет самоизолироваться, кроме случаев, когда человек возвращается из страны с высокой заболеваемостью Covid-19, например, Индии.
Планируется, что привитые от Covid-19 или переболевшие коронавирусом смогут путешествовать без ограничений, как это было до пандемии. Также планируется пересмотреть правила тестирования непривитых людей.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс добавил, что согласованное со всеми сторонами предложение Минсообщения, Минздрава и Министерства иностранных дел фактически означает, что
будут разрешены так называемые несущественные поездки.
Павлютс отметил, что это предусматривает и возобновление туристических поездок.
На меры поддержки из-за коронавирусного кризиса выделено еще 75 млн евро
Правительство поддержало предложение Министерства финансов выделить дополнительно 75 млн евро на меры поддержки налогоплательщиков.
На сегодняшний день Службе государственных доходов (VID) выделено 627,4 млн евро на различные программы поддержки предприятий и работников, пострадавших от кризиса.
С начала этого года до 4 июня налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 444,8 млн евро, и в распоряжении VID для дальнейших выплат имеется 182,6 млн евро.
В Минфине пояснили, что период поддержки компаний по обеспечению потока оборотного капитала был продлен на один месяц, поэтому, чтобы обеспечить непрерывные выплаты налогоплательщикам, принято решение о дополнительном финансировании в размере 75 млн евро из бюджетных средств на непредвиденные обстоятельства.
Отменено требование масок в местах на открытом воздухе с интенсивным потоком людей
Правительство отменило требование использовать маски на открытом воздухе в местах с большим потоком людей, например:
уличная торговля,
организация общественного питания на открытом воздухе,
образовательные учреждения,
группы психологической терапии,
агитация,
богослужения,
детские лагеря.
Как поясняется в поправках к правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, теперь, когда кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней упал ниже 200 на 100 000 населения, эти требования могут быть пересмотрены.
Поправки также предусматривают, что справку о вакцинации, тестировании или факте перенесенного Covid-19 в бумажной форме можно будет получить в отделах обслуживания клиентов самоуправлений.
Кроме того, поправки предусматривают возможность ввода данных о вакцинации за рубежом в систему электронного здравоохранения.
В течение продленного учебного года учащиеся смогут улучшить свою успеваемость и продолжить обучение в помещении или на улице
В этом учебном году, который был продлен до трех недель, учащиеся смогут улучшить свою успеваемость и сдать экзамены на месте, в помещении, или на открытом воздухе, в соответствии с поправками правительства к Постановлению Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19".
Каждый год после окончания учебного года школа организует дополнительные учебные занятия для тех учащихся, которые не достигли достаточного прогресса в учебе, чтобы получить или улучшить свои результаты обучения для перехода в следующий класс.
Принимая во внимание, что большая часть учащихся 7-12 классов обучалась дистанционно, по информации Министерства образования и науки, в 2020/2021 учебном году для учащихся средних школ установлены дополнительные учебные мероприятия. Министерство образования и науки подчеркивает, что важно организовать курс дополнительных учебных занятий непосредственно в помещении или на открытом воздухе, чтобы учащийся мог получить необходимую поддержку для изучения содержания обучения в непосредственном присутствии учителя.
Максимальное количество пассажиров в общественном транспорте увеличено до 65%
Максимальное количество пассажиров в общественном транспорте увеличено до 65% вместо нынешних 50%, предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, принятые сегодня правительством.
В Министерстве сообщения считают, что обеспечение пассажирских перевозок автобусами в соответствии со спросом, особенно в часы пик, без изменения допустимого количества пассажиров может оказаться невозможным в будущем из-за технических возможностей перевозчиков.
В то же время по мере увеличения количества пассажиров необходимо будет увеличивать количество рейсов.
Из-за введенных ограничений, сокращения количества пассажиров и падения доходов от продажи билетов поставщики услуг общественного транспорта понесли значительные убытки. На возмещение этих убытков правительство в первом полугодии выделило из средств на непредвиденные обстоятельства 11,451 млн евро.
Требование о том, чтобы количество пассажиров в общественном транспорте не превышало 50% его вместимости, действует с 7 декабря прошлого года.
С ковид-сертификатом не нужны будут тесты и самоизоляция при приезде практически из всех стран
Лица, имеющие ковид-сертификат, не должны будут соблюдать самоизоляцию при возвращении в Латвию почти из всех стран, за исключением стран с особенно высоким риском для здоровья населения, предусматривают принятые правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.
По возвращении из любой страны, где нет особо высокого риска для здоровья населения, лица с ковид-сертификатами не будут обязаны проходить тест на Covid-19 и соблюдать самоизоляцию. Также не нужно будет проходить тест перед поездкой.
Поправки предусматривают, что несущественные поездки в страны Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также в Швейцарию и Великобританию разрешены и лицам без ковид-сертификата, хотя эти люди должны будут сдать тест перед поездкой, а также при возвращении из стран ЕС и ЕЭЗ с высокой заболеваемостью соблюдать самоизоляцию. Однако и для них тест на Covid-19 при въезде в Латвию не обязателен.
Высоким считается кумулятивный уровень заболеваемости более 75 случаев на 100 000 населения.
С другой стороны, несущественные поездки в третьи страны без ковид-сертификата по-прежнему запрещены. Также перед отъездом и при возвращении лица без ковид-сертификата должны проходить тест и затем соблюдать самоизоляцию.
Детям в возрасте до 12 лет, а также другим несовершеннолетним до 1 сентября этого года разрешается путешествовать с сопровождающим взрослым, используя те же льготы на самоизоляции, что и сопровождающее лицо. В таких случаях дети могут не оставаться по месту жительства в течение десяти дней после приезда из страны повышенного риска, но не должны иметь тесных контактов с людьми за пределами своей семьи, посещать общественные мероприятия, детские группы, такие как детский сад, школа и пользоваться общественным транспортом.
Лица, не имеющие сертификата совместимости, должны выполнить тест за свой счет в международном аэропорту "Рига", если въезжают воздушным путем, или в другом ближайшем пункте тестирования, если въезжают наземным транспортом.
Поправки вступят в силу в среду, 16 июня.
В магазины можно будет впускать по несколько человек
Магазины смогут впускать по несколько посетителей, и им больше не нужно будет разделять вход и выход, предусматривают поправки к правилам эпидемиологической безопасности, принятые сегодня правительством.
"Это означает, что неважно, находятся ли в магазине люди из одного домохозяйства, и контролировать это больше не надо, но важно продолжать контролировать максимальное количество посетителей в магазинах", - пояснили в Минэкономики.
Как и прежде, торговцы будут контролировать максимальное количество посетителей с помощью тележек или корзин, возможно использование электронных систем учета или контроля. Дети младше 12 лет и далее не будут считаться отдельным посетителем.
Правительство также решило отменить требование разделять вход и выход в точках продаж и снять ограничения на рекламу в торговых точках.