Отмена масок на улице и туризм без самоизоляции: правительство одобрило изменения в ограничениях

Как поясняется в поправках к правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19, теперь, когда кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за 14 дней упал ниже 200 на 100 000 населения, эти требования могут быть пересмотрены.

Поправки также предусматривают, что справку о вакцинации, тестировании или факте перенесенного Covid-19 в бумажной форме можно будет получить в отделах обслуживания клиентов самоуправлений.

Кроме того, поправки предусматривают возможность ввода данных о вакцинации за рубежом в систему электронного здравоохранения.

В течение продленного учебного года учащиеся смогут улучшить свою успеваемость и продолжить обучение в помещении или на улице

В этом учебном году, который был продлен до трех недель, учащиеся смогут улучшить свою успеваемость и сдать экзамены на месте, в помещении, или на открытом воздухе, в соответствии с поправками правительства к Постановлению Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19".

Каждый год после окончания учебного года школа организует дополнительные учебные занятия для тех учащихся, которые не достигли достаточного прогресса в учебе, чтобы получить или улучшить свои результаты обучения для перехода в следующий класс.

Принимая во внимание, что большая часть учащихся 7-12 классов обучалась дистанционно, по информации Министерства образования и науки, в 2020/2021 учебном году для учащихся средних школ установлены дополнительные учебные мероприятия. Министерство образования и науки подчеркивает, что важно организовать курс дополнительных учебных занятий непосредственно в помещении или на открытом воздухе, чтобы учащийся мог получить необходимую поддержку для изучения содержания обучения в непосредственном присутствии учителя.

Максимальное количество пассажиров в общественном транспорте увеличено до 65%

Максимальное количество пассажиров в общественном транспорте увеличено до 65% вместо нынешних 50%, предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, принятые сегодня правительством.

В Министерстве сообщения считают, что обеспечение пассажирских перевозок автобусами в соответствии со спросом, особенно в часы пик, без изменения допустимого количества пассажиров может оказаться невозможным в будущем из-за технических возможностей перевозчиков.

В то же время по мере увеличения количества пассажиров необходимо будет увеличивать количество рейсов.

Из-за введенных ограничений, сокращения количества пассажиров и падения доходов от продажи билетов поставщики услуг общественного транспорта понесли значительные убытки. На возмещение этих убытков правительство в первом полугодии выделило из средств на непредвиденные обстоятельства 11,451 млн евро.

Требование о том, чтобы количество пассажиров в общественном транспорте не превышало 50% его вместимости, действует с 7 декабря прошлого года.

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