Музей моды вновь открывает двери для посетителей: практическая информация

Посетителей музея ожидает приятный сюрприз - выставку дополнили 12 новых приобретений коллекции Музея моды - творения замечательных итальянских дизайнеров моды.

Идея выставки у известного историка моды и коллекционера Александра Васильева появилась несколько лет тому назад. "Многие итальянские дизайнеры во второй половине 20 века стали не менее знамениты чем парижские кутюрье. История становления Италии законодательницей дизайна впечатляет – на фоне послевоенной бедности Италия расцвела как волшебный, залитый солнцем сад. Большую роль в популярности итальянской моды сыграл туризм, а также кинофильмы: не только легендарные "Римские каникулы" с Одри Хепберн в главной роли, но и итальянское кино, которое в то время переживало бурное развитие. Недаром Рим тогда называли "Голливудом на берегах Тибра".

В ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, а сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.

В названии выставки не случайно упомянуты два имени: Мариано Фортуни –блестящего художника-изобретателя, творившего в начале ХХ века в Италии, и известного современного дизайнера, олицетворяющего постмодернистский подход к культурному наследию – Джанни Версаче. Выставка позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды на протяжении ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.

Наряду с работами известных дизайнеров моды второй половины 20 века на выставке представлены прекрасные творения знаменитых домов моды 50-х. "Мы особенно рады тому, что сможем показать в Риге несколько недавних приобретений коллекции музея, в том числе эффектные наряды звезды итальянской моды 50-х Эмилио Шуберта", - рассказывает руководитель Музея моды, архитектор Наталья Музычкина.

"Это, можно сказать "открытие" Музея моды, возвращение имен широкой публике. Эмилио Шуберт в свое время был экстравагантной знаменитостью – он разъезжал по Риму в голубом кадиллаке, салон которого был украшен кружевом и цветами. У Шуберта заказывали наряды Софи Лорен и Джина Лоллобриджида и другие известные актрисы, поэтому дизайнера даже прозвали "портным звезд". Эмилио Шуберт славился своими роскошными вечерними платьями очень необычного дизайна и выдающейся роскоши. Эти платья действительно стоит увидеть!" - добавляет она.

Наряду с творениями Эмилио Шуберта на выставке предстанут и другие новые приобретения музея – работы дизайнеров, чьи имена известны каждому знатоку моды: Валентино, Эмилио Пуччи, Пьер Карден. Да, да – и Пьер Карден, ведь его настоящее имя Пьетро Кардин, и родился он в Италии. Хотя Карден работал в Париже, он всю жизнь проявлял чисто итальянское чувство стиля.

Галерея: Музей моды вновь открывает двери для посетителей