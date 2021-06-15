Умер старейший космонавт в мире

Шаталов трижды летал в космос - в январе и октябре 1969 года, а также в апреле 1971-го.

В январе 1969 года он осуществил первую в истории стыковку пилотируемых кораблей в космосе: управляемый им "Союз-4" тогда пристыковался к "Союзу-5".