Вт, 15.06.2021
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Умер старейший космонавт в мире

Владимир Шаталов ФОТО: Скриншот из видео

Советский космонавт Владимир Шаталов, дважды Герой Советского Союза, умер в возрасте 93 лет, передает "Медуза". Он был старейшим участником космических полетов в мире.

Шаталов трижды летал в космос - в январе и октябре 1969 года, а также в апреле 1971-го.

В январе 1969 года он осуществил первую в истории стыковку пилотируемых кораблей в космосе: управляемый им "Союз-4" тогда пристыковался к "Союзу-5".

Позднее, с 1987 по 1991 год, Шаталов был начальником Центра подготовки космонавтов в Подмосковье.

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