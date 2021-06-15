Под Елгавой мужчина до смерти избил свою жену

Обнаружив труп женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти, правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления в тот же день задержали ее мужа, мужчину 1984 года рождения.

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