Вт, 15.06.2021
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Роман Протасевич, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta

Под Елгавой мужчина до смерти избил свою жену

Иллюстративное фото ФОТО: Doidam 10/Shutterstock

В Елгавском крае произошел еще один случай, когда домашнее насилие закончилось трагически - в пятницу, 11 июня, в Ливберзской волости мужчина до смерти забил свою жену во время совместного распития алкоголя.

Обнаружив труп женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти, правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления в тот же день задержали ее мужа, мужчину 1984 года рождения.

Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия и назначила экспертизу для выяснения точных обстоятельств происшествия и причины смерти женщины.

В свою очередь, мужчине назначена мера пресечения - арест.

В соответствии с частью третьей статьи 125 Уголовного закона за умышленное тяжкое телесное повреждение, вызванное халатностью и приведшее к смерти потерпевшего, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и испытательным сроком на срок до трех лет или без такового.

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