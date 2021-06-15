В Латвии начало работать приложение Covid19Verify. Для чего оно нужно?

"Covid19verify доступен в магазине приложений! Спасибо Национальной службе здравоохранения и партнерам за их обещания - Латвия - одна из первых стран ЕС, которая полностью внедрила цифровую систему сертификатов Covid-19 ", - написал Павлютс.

По сообщению Национальной службы здравоохранения (NVD), с сегодняшнего дня, 15 июня, в App Store доступно приложение Covid19Verify (для смарт-устройств Apple) для проверки цифровых сертификатов Covid-19 или сканирования QR-кодов.

Приложение Covid19Verify также отправлено на утверждение в Google Play Store для смартфонов Android . Пока приложение не утверждено, NVD предлагает пользователям смартфонов Android использовать функцию "Проверка сертификатов" на сайте covid19sertifikats.lv.

Одобрение приложения в Google Play Store может занять несколько дней. По данным StatCounter, в Латвии большинство людей используют именно смарт-устройства Android.

По словам представителя NVD Эвии Шталберги, преимуществом приложения является сканирование QR-кодов сертификатов без активного подключения к интернету, то есть для открытия и загрузки мобильного приложения на смарт-устройство требуется интернет, а дальнейшее сканирование QR-кодов может выполняться 24 часа без подключения к интернету.

Она также сообщила, что к настоящему времени на сайте covid19sertifikats.lv оформлено более 403 000 цифровых сертификатов, в том числе более 322 000 сертификатов о вакцинации, более 46 000 сертификатов о тестировании и более 33 000 сертификатов переболевших.

С 1 июня в Латвии началось использование цифровых сертификатов Covid-19. Жители могут создавать свои цифровые сертификаты на сайте www.covid19sertifikats.lv, подключившись одним из методов безопасного доступа.

Жители могут узнать больше о цифровом сертификате в разделе "Вопросы и ответы" на сайте или позвонив по информационной линии 8989.