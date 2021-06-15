Госполиция поймала лесовоз, который вез на 10 тонн больше положенного

При остановке этого транспортного средства и проверке фактической массы, сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что данный лесовоз значительно превышал разрешенную массу транспортного средства - фактическая масса была превышена на 9750 кг, осевая нагрузка двухосной оси - на 5987 кг, и осевая нагрузка прицепа превышала 3750 кг.

Всего было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях - три в отношении водителя и три в отношении перевозчика - по следующим нарушениям: превышение допустимой фактической массы транспортного средства, превышение суммы осевых нагрузок транспортного средства и превышение суммы осевых нагрузок прицепа.

В общей сложности за эти нарушения были наложены штрафы в размере 8 450 евро.

Следует отметить, что водителю не разрешили продолжить путь до тех пор, пока он не выгрузит автомобиль и не уплатит штраф.

Государственная полиция призывает лиц, занимающихся грузоперевозками, не проявлять безответственность и следить за тем, чтобы груз не превышал разрешенный вес, что может значительно ухудшить состояние дорог в стране, а также создать угрозу безопасности движения.