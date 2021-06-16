В карабахской Шуше Баку и Анкара подписали декларацию о союзничестве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 июня, подписали в карабахском городе Шуша совместную союзническую декларацию, определив дорожную карту двусторонних отношений.

"В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь", - подчеркнул на совместной пресс-конференции Ильхам Алиев.

В свою очередь президент Турции подчеркнул, что Анкара предпримет "все необходимые меры для того, чтобы Карабах и Азербайджан больше не сталкивались с подобной трагедией". Под словом "трагедия" Эрдоган подразумевал контроль над районом со стороны Армении. Он также выразил уверенность, что Карабах вновь обретет свое прежнее величие. "Мы хотим, чтобы благодаря шестисторонней платформе (Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения – Ред.) регион превратился в место мирного сосуществования... Надеемся, что Армения воспользуется возможностью и ответит взаимностью на протянутую ей руку доброй воли и солидарности для формирования совместного будущего", - заявил президент Турции. Эрдоган также объявил, что в Шуше в кратчайшие сроки планируется открыть турецкое консульство.

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