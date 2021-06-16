Предупреждение: в ближайшие дни ожидается сильная жара. Почему и для кого это опасно?

В свою очередь, с воскресенья температура воздуха продолжит повышаться, а в западных и центральных районах ожидается даже очень сильная жара - воздух прогреется до +32 градусов,
местами также ожидаются тропические ночи, когда температура воздуха не опустится ниже + 20 °.
Специалисты предупреждают, что
из-за жары существует повышенный риск проблем со здоровьем для населения в целом, а в особенности - для пожилых и младенцев.
Как сообщалось, в ближайшие дни в Латвии ожидаются новые рекорды жары, и, согласно текущим прогнозам погоды, жара продлится как минимум до 23 июня.
До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в первый месяц лета, в 1973 году составляла +34,6 градуса в Мерсрагсе.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, вечером Лиго в восточной части страны сохранятся +30 градусов тепла, во многих местах ожидаются сильные дожди и грозы, а после Лиго жара отступит.
Другие прогнозы предполагают, что жара может продлиться и дольше.
В лесах ожидается повышенная пожароопасность.
Количество озона в стратосфере уменьшится - ожидается более интенсивное ультрафиолетовое излучение, чем обычно. Следует избегать воздействия прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00.