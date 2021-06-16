Ср, 16.06.2021
Мы также находимся в процессе введения финансовой поддержки для пожилых людей. Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения
Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Предупреждение: в ближайшие дни ожидается сильная жара. Почему и для кого это опасно?

ФОТО: Shutterstock

В четверг, пятницу и в субботу в Латвии ожидается сильная жара - столбик термометра на большей части территории поднимется до + 27… + 30 градусов, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба.

В свою очередь, с воскресенья температура воздуха продолжит повышаться, а в западных и центральных районах ожидается даже очень сильная жара - воздух прогреется до +32 градусов,

местами также ожидаются тропические ночи, когда температура воздуха не опустится ниже + 20 °.

Специалисты предупреждают, что

из-за жары существует повышенный риск проблем со здоровьем для населения в целом, а в особенности - для пожилых и младенцев.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Латвии ожидаются новые рекорды жары, и, согласно текущим прогнозам погоды, жара продлится как минимум до 23 июня.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в первый месяц лета, в 1973 году составляла +34,6 градуса в Мерсрагсе.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, вечером Лиго в восточной части страны сохранятся +30 градусов тепла, во многих местах ожидаются сильные дожди и грозы, а после Лиго жара отступит.

Другие прогнозы предполагают, что жара может продлиться и дольше.

В лесах ожидается повышенная пожароопасность.

Количество озона в стратосфере уменьшится - ожидается более интенсивное ультрафиолетовое излучение, чем обычно. Следует избегать воздействия прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00.

НАВЕРХ
Back