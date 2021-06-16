В Испании мужчина убил мать и съел ее останки

28-летний Альберто Санчес Гомес был арестован в 2019 году, когда полиция в доме его матери обнаружила части тела? разложенные в несколько пластиковых контейнеров.

Суд отклонил довод Санчеса о том, что во время убийства у него случился психотический эпизод.

Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство и еще к пяти месяцам за осквернение трупа.

Санчесу также было приказано выплатить своему брату компенсацию в размере 60 000 евро.

Полиция Мадрида прибыла в дом в феврале 2019 года после того, как друг выразил обеспокоенность состоянием 60-летней Марии Гомес.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Санчес задушил свою мать во время ссоры. В течение следующих двух недель он разделил и съел части ее тела, некоторые из которых также отдал своей собаке.