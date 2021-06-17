Чт, 17.06.2021
Это миф, что переболевшие имеют лучшую защиту - исследования показывают обратное. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

"Не зря мы приглашали министра экономики на тренировку". Как Витенбергс знакомился с отраслью

Министр экономики Янис Витенбергс в понедельник, 14 июня, побывал на тренировке в фитнес-клубе. Все для того, чтобы наладить диалог с отраслью. Об этом сообщил он сам в своем Facebook-профиле, а результатами встречи в эфире программы "Кто вам платит?" поделился Гинт Кузнецов, руководитель Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса.

Занятие с министром проводил сам Кузнецов, тренировка прошла в спортзале MyFitness.

По словам Кузнецова, отрасль теряет полмиллиона каждый месяц [за 6 месяцев - "как минимум 3 млн"]. И несмотря на то, что спортзалы открылись - им все равно нужна финансовая поддержка. В этом направлении ассоциация и ведет работу.

"Не зря мы приглашали министра экономики на занятие",

- сказал в эфире программы Кузнецов. Это был ответ на вопрос о том, есть ли у отрасли план выхода из тяжелой экономической ситуации. 

"Провел ему такую мини-тренировку легкую, мы общались. И мы в таком интенсивном диалоге больше уже не своей прямой работой занимаемся, а просто политической деятельностью. [...] У нас есть план, мы надеемся, что правительство свое обещание сдержит. В понедельник нам обещали все три министерства - особенно экономики и здравоохранения - финансовую поддержку, поскольку государство ограничивает нашу деятельность", - сказал Кузнецов, добавив, что, например, Lemon Gym после открытия загружен лишь на 10%. 

"Не достигаем необходимой цифры, чтобы покрыть наши обязательства. Уже начинают поступать требования от арендодателей и кредиторов", - пояснил глава ассоциации.

Контекст:

  • С 15 июня люди, которые были вакцинированы против Covid-19 или переболели им в течение последних 6 месяцев, могут посещать спортивные клубы как индивидуально, так и в группах.
  • 95% спортивных клубов указали, что не готовы открывать двери для посетителей, несмотря на снятие ограничений для вакцинированных: условия, на которых они могут работать, экономически не выгодны.
  • Крупнейшая сеть спортивных клубов в странах Балтии MyFitness сначала заявила, что, несмотря на смягчение ограничений для вакцинированных жителей, возобновление работы не планируется, но спустя пару дней изменила решение.
  • Lemon Gym готов открыть в Риге три из шести спортивных клубов, сообщил руководитель Lemon Gym по латвийскому региону Евгений Беляков.
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