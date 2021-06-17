"Не зря мы приглашали министра экономики на тренировку". Как Витенбергс знакомился с отраслью

Занятие с министром проводил сам Кузнецов, тренировка прошла в спортзале MyFitness.
По словам Кузнецова, отрасль теряет полмиллиона каждый месяц [за 6 месяцев - "как минимум 3 млн"]. И несмотря на то, что спортзалы открылись - им все равно нужна финансовая поддержка. В этом направлении ассоциация и ведет работу.
"Не зря мы приглашали министра экономики на занятие",
- сказал в эфире программы Кузнецов. Это был ответ на вопрос о том, есть ли у отрасли план выхода из тяжелой экономической ситуации.
"Провел ему такую мини-тренировку легкую, мы общались. И мы в таком интенсивном диалоге больше уже не своей прямой работой занимаемся, а просто политической деятельностью. [...] У нас есть план, мы надеемся, что правительство свое обещание сдержит. В понедельник нам обещали все три министерства - особенно экономики и здравоохранения - финансовую поддержку, поскольку государство ограничивает нашу деятельность", - сказал Кузнецов, добавив, что, например, Lemon Gym после открытия загружен лишь на 10%.
"Не достигаем необходимой цифры, чтобы покрыть наши обязательства. Уже начинают поступать требования от арендодателей и кредиторов", - пояснил глава ассоциации.
Контекст:
- С 15 июня люди, которые были вакцинированы против Covid-19 или переболели им в течение последних 6 месяцев, могут посещать спортивные клубы как индивидуально, так и в группах.
- 95% спортивных клубов указали, что не готовы открывать двери для посетителей, несмотря на снятие ограничений для вакцинированных: условия, на которых они могут работать, экономически не выгодны.
- Крупнейшая сеть спортивных клубов в странах Балтии MyFitness сначала заявила, что, несмотря на смягчение ограничений для вакцинированных жителей, возобновление работы не планируется, но спустя пару дней изменила решение.
- Lemon Gym готов открыть в Риге три из шести спортивных клубов, сообщил руководитель Lemon Gym по латвийскому региону Евгений Беляков.