"Не зря мы приглашали министра экономики на тренировку". Как Витенбергс знакомился с отраслью

Занятие с министром проводил сам Кузнецов, тренировка прошла в спортзале MyFitness.

По словам Кузнецова, отрасль теряет полмиллиона каждый месяц [за 6 месяцев - "как минимум 3 млн"]. И несмотря на то, что спортзалы открылись - им все равно нужна финансовая поддержка. В этом направлении ассоциация и ведет работу.

"Не зря мы приглашали министра экономики на занятие",

- сказал в эфире программы Кузнецов. Это был ответ на вопрос о том, есть ли у отрасли план выхода из тяжелой экономической ситуации.

"Провел ему такую мини-тренировку легкую, мы общались. И мы в таком интенсивном диалоге больше уже не своей прямой работой занимаемся, а просто политической деятельностью. [...] У нас есть план, мы надеемся, что правительство свое обещание сдержит. В понедельник нам обещали все три министерства - особенно экономики и здравоохранения - финансовую поддержку, поскольку государство ограничивает нашу деятельность", - сказал Кузнецов, добавив, что, например, Lemon Gym после открытия загружен лишь на 10%.

"Не достигаем необходимой цифры, чтобы покрыть наши обязательства. Уже начинают поступать требования от арендодателей и кредиторов", - пояснил глава ассоциации.