Чт, 17.06.2021
Это миф, что переболевшие имеют лучшую защиту - исследования показывают обратное. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня
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"Мы ничего не получили!": Трамп прокомментировал саммит в Женеве

ФОТО: REUTERS/Jonathan Drake

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве стала успехом для России, но не для США. Именно такое заявление в эфире Fox News высказал бывший президент страны Дональд Трамп, сообщает "Медуза".

"Мы предоставили России высокую трибуну. И ничего не получили, - сказал он. - Думаю, это был хороший день для России. Но не думаю, что мы получили что-то от этого".

Рассказав о своих отношениях с Путиным, Трамп отметил, что "по-настоящему хорошо с ним ладил", но при этом проявил наибольшую жесткость в отношении России среди всех американских лидеров, введя множество санкций. Трамп все же подчеркнул,

что был бы рад их отменить, как только Россия "взяла бы себя в руки", и отношения между странами могли бы стать потрясающими и взаимовыгодными.

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Напоминаем, что 16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели в Женеве первую встречу в ранге лидеров России и США. Саммит продлился несколько часов, после чего президенты дали раздельные пресс-конференции.

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