"Мы ничего не получили!": Трамп прокомментировал саммит в Женеве

"Мы предоставили России высокую трибуну. И ничего не получили, - сказал он. - Думаю, это был хороший день для России. Но не думаю, что мы получили что-то от этого".

Рассказав о своих отношениях с Путиным, Трамп отметил, что "по-настоящему хорошо с ним ладил", но при этом проявил наибольшую жесткость в отношении России среди всех американских лидеров, введя множество санкций. Трамп все же подчеркнул,

что был бы рад их отменить, как только Россия "взяла бы себя в руки", и отношения между странами могли бы стать потрясающими и взаимовыгодными.