"Иллюзий нет, о доверии речь не шла". Путин и Байден об итогах своей встречи в Женеве

Он снова заговорил о том, что на востоке страны должны были пройти выборы. Не надо быть юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понимать, что Минские соглашения не выполняются, заявил президент России.

Учения, которые вызвали озабоченность на Западе, Путин считает нормальными. Активность США близко к границам России должна вызывать обеспокоенность, а не российские учения, считает российский лидер.

О возможном вступлении Украины в НАТО Путин сказал: "Эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать".

О впечатлениях от встречи

По словам Путина, в ходе встречи "не было никакой враждебности". Оценки Москвы и Вашингтона по разным вопросам расходятся, но все-таки обе стороны продемонстрировали желание понять друг друга, и разговор получился конструктивным, рассказал российский президент.

"Я в очередной раз убедился, что президент Байден - человек опытный", - сказал Путин. При этом российский президент отметил, что между переговорщиками "промелькнули зарницы доверия".

"Лев Толстой как-то сказал: в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими. Вот, мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - сказал он.

"Мы не знаем, каковы настроения там [в США] внутриполитические, не знаем расклад сил, не можем деталей понять. Есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие силы возобладают, мне трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся [санкционные] шаги, это будет означать очередную упущенную возможность", - заключил президент России.

Визиты в Россию и США президенты пока не планируют. "Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия", - сказал Путин. По его словам, и в Женеву он ехал без иллюзий: "У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может".

Что сказал Байден

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Президент США тоже остался в целом доволен встречей. В своих ответах он подчеркивал, что Россия должна стремиться сохранить свою репутацию на международной арене и что такая репутация несовместима с международными кибератаками и ограничением свободы СМИ.

О впечатлениях от встречи

"Тон всей встречи - мне кажется, она длилась около четырех часов - был хорошим, позитивным. Попыток давления не было. Когда мы не соглашались, я выражал несогласие, рассказывал в чем оно. Когда он со мной не соглашался, он тоже об этом говорил," - сказал президент.