"Иллюзий нет, о доверии речь не шла". Путин и Байден об итогах своей встречи в Женеве

О стратегических вооружениях
Как и Путин, Байден заявил, что Москва и Вашингтон несут ответственность за международную ядерную стабильность и проведут переговоры о возможной модификации недавно продленного договора о сокращении запаса наступательных стратегических вооружений.
Темы ядерного оружия касалось и сделанное сегодня совместное заявление президентов.
"Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным," - говорится в заявлении по итогам встречи.
Американская сторона говорила о преследовании оппозиции в России, в том числе о ситуации с Алексеем Навальным, и о важности работы свободных средств массовой информации. Байден также, по его словам, упомянул на переговорах об ограничении работы "Радио Свобода" (признано в России иностранным агентом).
"Я сказал ему, что в отличие от других стран, в том числе России, мы [США] уникальны тем, что являемся порождением идеи. Я говорил это не раз, и продолжу говорить. Эта идея заключается в том, что мы не получаем свои права от правительства, мы рождаемся с ними. Точка. И мы делегируем их правительству. И я сказал ему, что именно поэтому мы будем выражать озабоченность такими делами, как дело Алексея Навального. Я ясно дал понять президенту Путину, что мы будем поднимать вопросы прав человека, потому что это часть нашей сущности," - заявил президент США.
Байдену задали вопрос о том, что будет, если Алексей Навальный умрет в тюрьме.
Байден ответил, что смерть Навального будет чревата катастрофическими последствиями для России.
Россия - это держава, которая "отчаянно пытается сохранить свой статус" на мировой арене. Потеря этого статуса - цена, которую придется заплатить, если Россия продолжит вмешиваться в выборы. То же самое касается возможной смерти Навального в тюрьме. Для статуса России в мире это было бы "катастрофой", - предупредил президент США.
Корреспондент Би-би-си в России Сара Рейнсфорд отметила странную постановку вопроса американскими журналистами. "Я не знаю, почему американская пресса так сосредоточено спрашивала Байдена о том, что он сделает, если Навальный умрет в тюрьме, а не о том, почему он там вообще оказался," - написала она в "Твиттере"
Отвечая на вопрос о том, удалось ли двум лидерам установить доверительные отношения, Байден заявил, что так вопрос ставить неправильно.
"Слушайте, это не про доверие. Это про собственные интересы и их утверждение," - заявил президент США, добавив, что о доверии в отношениях "мы скоро узнаем".
Байден также заявил, что не знает, принесут ли плоды контакты его администрации с Москвой. "Посмотрим, что будет", - сказал он.
Байдена также спросили, что именно он сказал Путину после знаменитого интервью, в котором американский лидер согласился с тем, что президент России "убийца". (После чего Путин сообщил, что Байден с ним об этом поговорил, и слова главы Белого дома его удовлетворили).
"Мои слова его удовлетворили, - ответил Байден. - Зачем мне было к этому возвращаться?"
Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны в середине апреля. В Кремле тогда не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече.
До этого, в марте, Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, и добавил, что тот "поплатится" за попытки России вмешаться в американские выборы.
Вскоре после этого Москва впервые за более чем 20 лет отозвала посла в США, а затем МИД России рекомендовал американскому послу Джону Салливану уехать в Вашингтон "для консультаций".
Путин на слова Байдена сказал тогда: "Кто как обзывается, тот так и называется", но отметил, что готов встретиться и поговорить с президентом США и что не откладывал бы это в долгий ящик.