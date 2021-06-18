Очень быстро после того, как я пришла на прием к Аните Миллере, она указала на одну важную проблему в моем здоровье. Это секрет. Она не нашла бы эту информацию в соцсетях или поговорив с моими друзьями - она увидела это, посмотрев на бумажку с бессвязными фразами, написанными мной.