Очень быстро после того, как я пришла на прием к Аните Миллере, она указала на одну важную проблему в моем здоровье. Это секрет. Она не нашла бы эту информацию в соцсетях или поговорив с моими друзьями - она увидела это, посмотрев на бумажку с бессвязными фразами, написанными мной.
Анита - графолог, то есть человек, который может сказать много о вас с большой точностью, глядя на почерк. Более того, графотерапия - изменение написания определенных букв - может помочь человеку изменить определенные черты характера.
Так, на примере написания буквы t - можно определить и даже поменять самооценку. Буква t должна выглядеть...