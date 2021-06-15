В Москве разрешили отстранять от работы отказавшихся от вакцинации сотрудников
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Власти Москвы разрешили отстранять от работы отказывающихся от вакцинации сотрудников
Мэрия Москвы разрешила компания отстранять от работы без выплаты зарплаты отказавшихся от вакцинации сотрудников, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, пишет ТАСС.
"Обсудили [с мэрией] ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", - заявил он.
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