В Москве разрешили отстранять от работы отказавшихся от вакцинации сотрудников

Мэрия Москвы разрешила компания отстранять от работы без выплаты зарплаты отказавшихся от вакцинации сотрудников, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, пишет ТАСС.

"Обсудили [с мэрией] ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", - заявил он.