Чт, 17.06.2021
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Знакомый об арестованном Янисе Адамсонсе

В Москве разрешили отстранять от работы отказавшихся от вакцинации сотрудников

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Власти Москвы разрешили компаниям отстранять от работы сотрудников, которые отказываются от вакцинации. По официальным данным, в городе более 6 тысяч новых заболевших коронавирусом.
  • В Instagram Алексея Навального появился пост о вчерашней пресс-конференции Путина. Отвечая на вопросы, президент России сказал, что Навальный сознательно уезжал из России, а в ФБК учили готовить "коктейль Молотова".
  • Отец задержанной в Минске россиянки обратился к Лукашенко с просьбой помиловать его дочь. Софья Сапега – девушка блогера Романа Протасевича, которая летела с ним на самолете Ryanair.

Власти Москвы разрешили отстранять от работы отказывающихся от вакцинации сотрудников

Мэрия Москвы разрешила компания отстранять от работы без выплаты зарплаты отказавшихся от вакцинации сотрудников, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, пишет ТАСС.

"Обсудили [с мэрией] ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", - заявил он.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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