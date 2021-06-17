От чего на самом деле образуется "пивной живот"?

Пиво нередко называют "жидким хлебом", но диетолог рассказывает, что этот напиток не следует сравнивать с продуктом питания: "Это абсолютно преувеличено, это не "жидкий хлеб". Чистый ячмень, и, возможно, в связи с этим это так преподнесено. Но восприятие, связанное с пользой самого зерна, которое есть в хлебе, - несопоставимо", - отметил специалист в рамках программы Pārtikas revidents.

Также и витамина B в пиве намного больше, чем, например, в хлебе. Пиво содержит дрожжи, но диетолог советует отдать предпочтение медицинским дрожжам, которые на самом деле готовятся из тех же пивных дрожжей.

Что интересно, само пиво в общем-то малокалорийно. Специалист говорит, что лишнему весу способствует не сам напиток, а его комбинация с различными закусками. Важно помнить: алкоголь пробуждает аппетит.

Хотя в пиве и относительно мало калорий, оно содержит такие вещества, как фитоэстрогены и этиловый спирт, которые могут способствовать накоплению жира в области живота - образованию так называемого "пивного живота".

Атис Тупиньш рассказывает, что фитоэстрогены действительно могут способствовать ожирению, более того, чрезмерное употребление алкоголя также может подавлять синтез тестостерона в организме: "Его пропорция меняется, так что семенники действительно могут уменьшиться. Это действительно так, и было замечено, что это происходит. Грудь начинает формироваться, а ожирение проявляется только в области живота".

В свою очередь, умеренное потребление пива может даже немного улучшить состояние здоровья. Тупиньш поясняет, что умеренной дозой считается 30 г чистого алкоголя в день, что в расчете на среднюю крепость пива составляет 250-500 мл напитка:

"В этих дозах, но не более, употребление пива снижает риск образования тромбов - инфаркта или инсульта. Риск болезни Альцгеймера снижается, риск диабета снижается, и целый ряд таких реальных преимуществ".