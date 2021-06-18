"Асфальтовый скандал" в Екабпилсе: обвиняемые уверены, что это политическая месть

Нитишс сообщил агентству LETA, что решения самоуправления, которые, по его мнению, могли быть приняты заместителем председателя горсовета, временно исполняющей обязанности мэра Кристине Озолой (P), не связаны с самим объектом, его качеством или желанием обеспечить хорошее качество.

"Айвар Крапс (LA) был мэром в течение двух лет, и все было в порядке. Когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией возбудило уголовное дело, он вдруг вспомнил Бебрский микрорайон, написал депутатское заявление, но Озола в одностороннем порядке, без решения депутатов, предложила провести проверку", - заявил бизнесмен, назвав происходящее политической местью, поскольку Озола не была избрана в состав новообразованной Екабпилсской думы.

Нитишс отметил, что компания не могла ознакомиться с результатами проверки асфальта, но планирует обратиться в думу за документами, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

По словам главы компании, уже после укладки улиц предприятием Ošukalns с привлечением сканера VSIA Latvijas valsts ceļi было проведено сканирование уложенного асфальта. Он действительно показал некоторые места, где толщина асфальта составляла семь или восемь сантиметров вместо десяти, как указано в строительном проекте. Однако были места, где толщина асфальта достигала 12 или 13 сантиметров, а потому общего количества асфальта было достаточно. Эти результаты измерений также доступны местным органам власти.

"И теперь бурение происходит именно там, где были эти семь или восемь сантиметров. Но на толщину влияют многие факторы - есть много сетей, есть соединения с дорогами. Все это оказывает влияние", - сказал Нитишс, добавив, что данный объект в Бебрском микрорайоне - самый проверенный объект дорожного строительства в истории Екабпилса.

Он пояснил, что обычно в течение гарантийного срока муниципальных объектов составляются акты о дефектах с указанием недостатков, а затем достигается договоренность со строителем о том, как решить проблему. Однако в данном случае муниципалитет еще не обратился к компании с претензиями по качеству, хотя строительство улиц велось несколько лет назад. Кроме того, по словам Нитишса, проверка качества объекта и подготовка отчетов о дефектах обычно происходит ближе к концу гарантийного срока, так как это продлевает срок службы дороги при гарантийном ремонте. Гарантия на конкретный объект "Реконструкция улиц Думу, Атмодас и Кадиню в Екабпилсе" действует до 2022 года.

Руководитель Ošukalns делать какие-либо прогнозы отказался. Он отметил, что ситуацию может разрешить новообразованная Екабпилсская дума, которую, скорее всего, возглавит член партии, представленной Нитишсом, Райвис Рагайнис (LZP), указав, что всего в думу избрано 19 депутатов.