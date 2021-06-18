Шимоните: Литва и Латвия одинаково видят угрозу от БелАЭС

"Один из важнейших моментов, о котором я могла бы сказать после встречи: политическая оценка ситуации абсолютно такая же и у правительства Литвы, и у правительства Латвии.

БелАЭС небезопасна, она представляет угрозу, ее электроэнергии не должно быть на рынках Евросоюза (ЕС) или стран Балтии, на рынках наших стран, за исключением технического потока, который пока еще нужен", - сказала журналистам премьер Литвы Ингрида Шимоните во время визита в Латвию.

Как считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш?

Латвийский премьер Кришьянис Кариньш подчеркнул, что правительство его страны приняло решение не торговать белорусским электричеством.

"Относительно торговли электроэнергией с третьими странами на политическом уровне, кажется, мы одного мнения, а вопросы технического характера будут решаться", - сказал Кариньш на совместной пресс-конференции.

Он заверил, что, если говорить о третьих странах, то Латвия торгует электроэнергией только с Россией.

"В Латвии нет возможности торговать белорусской электроэнергией, прежде всего, физически существует преграда, то есть у Латвии нет промежуточной электроэнергетической перемычки с Белоруссией. И также в аспекте торговли - такой электроэнергии на рынке не может быть", - сказал Кариньш.

"Если есть, то это электроэнергия третьей страны. Это может быть электроэнергия из России с соответствующим сертификатом происхождения", - пояснил он.

Как считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните?

Премьер Литвы со своей стороны сказала, что все технические вопросы потоков электроэнергии должны со временем решить эксперты.

"Мне как главе правительства Литвы очень важно убедиться, что политически у нас нет никаких расхождений во взглядах на эту тему", - сказала литовский премьер.

По словам Шимоните, Литва добивается договоренности о новой трехсторонней методике, которая была бы приемлема для всех трех государств.

"Я очень надеюсь, что уполномоченные нами коллеги смогут достичь этого решения в рационально кратчайшие сроки", - сказала она.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис ранее заявил, что утвержденная и применяемая сейчас Таллином и Ригой в одностороннем порядке трехсторонняя методика торговли электроэнергией с Россией позволяет попадать на рынок стран Балтии электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, кроме того, она повышает цены на электроэнергию в Литве.