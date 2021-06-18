Продолжаются кражи крупных денежных сумм со счетов латвийцев

На этой неделе в Даугавпилсский участок поступила информация о мошенничестве, когда фиктивный банковский служащий выманил у мужчины более 4 000 евро. Мошенник представился сотрудником банка и завоевал доверие человека.

Похожий случай был с жителем Даугавпилса, у которого фиктивный банковский служащий обманом выманил почти 2000 евро.

По обоим случаям начаты уголовные процессы и ведется следствие.

Государственная полиция неоднократно предупреждала о деятельности телефонных мошенников. Большинство звонящих говорят по-русски и выдают себя за банковских служащих. Они пытаются обманом получить данные для доступа в интернет-банк - номера пользователей и пароли, которые необходимы для подтверждения с помощью средств удаленной аутентификации.