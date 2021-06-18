Местное СМИ: рыбак нашел человеческий череп в реке Вента
Вечером в четверг, 17 июня, в газету Kurzemnieks пришло сообщение от рыбака, пожелавшего остаться неизвестным - во время рыбалки на реке Вента мужчина нашел человеческий череп.
Вечером в четверг, 17 июня, в газету Kurzemnieks пришло сообщение от рыбака, пожелавшего остаться неизвестным - во время рыбалки на реке Вента мужчина нашел человеческий череп.
Рыбак сообщил о своей находке в Госполицию (VP), представители которой на следующий день совместно с полицией Кулдигского самоуправления поехали осматривать указанное место на реке у озер Лиела Наба и Маза Наба.
Благодаря навигационным координатам череп был найден, сотрудники Госполиции забрали его и доставили в Кулдигский участок.
Череп будет отправлен на экспертизу для определения возраста, сообщает газета Kurzemnieks.