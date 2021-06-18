Пт, 18.06.2021
Знание языков означает доступ к определенному информационному пространству. Поскольку мы находимся в ЕС, наши люди должны в первую очередь иметь доступ к европейскому пространству идей, дискуссий и знаний. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Местное СМИ: рыбак нашел человеческий череп в реке Вента

ФОТО: Milkovasa/Shutterstock.com

Вечером в четверг, 17 июня, в газету Kurzemnieks пришло сообщение от рыбака, пожелавшего остаться неизвестным - во время рыбалки на реке Вента мужчина нашел человеческий череп.

Рыбак сообщил о своей находке в Госполицию (VP), представители которой на следующий день совместно с полицией Кулдигского самоуправления поехали осматривать указанное место на реке у озер Лиела Наба и Маза Наба.

Благодаря навигационным координатам череп был найден, сотрудники Госполиции забрали его и доставили в Кулдигский участок.

Череп будет отправлен на экспертизу для определения возраста, сообщает газета Kurzemnieks.

НАВЕРХ
Back