В августе 1992 года в Таллинне прохожий заметил в зеленой зоне возле железнодорожных путей леденящую кровь картину: там лежал обнаженный труп 20-летней женщины с выколотыми глазами, искалеченным лицом и следами удушения на шее. Таллиннский маньяк отличался особой жестокостью и выкалывал глаза своим жертвам, пока они были еще живы. Преступника в итоге удалось поймать - его идентичность полицейские установили благодаря одной необычной детали, сообщает Rus.Postimees.

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Через несколько месяцев, 28 октября, в Таллинне на улице Тихазе была обнаружена еще одна жертва. И хотя девушка на тот момент еще была жива, увиденное на месте преступления шокировало даже опытных медиков. Глаза жертвы были выколоты, а в ее нижнюю часть тела была вставлена 83-сантиметровая деревянная палка. У девушки была вырвана тонкая кишка, а в брюшную полость засунут пучок листьев.

Истерзанную жертву доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Перед смертью она не успела рассказать о своем убийце. Кто же мог сотворить такие зверства? Полицейским было понятно, что в Таллинне орудует маньяк.

Все силы были брошены на поимку жестокого убийцы, но даже тысячи опрошенных людей не позволили выйти на след преступника. Единственная ниточка, ведущая к разгадке дела, была получена от судмедэксперта: оказалось, что перед смертью последняя жертва маньяка...