Сегодняшнее утро оказалось самым теплым в этом году

Дует южный, юго-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью в Латвии составляла +11.. + 19 градусов, а в Даугавгривском и Лиепайском порту даже +20 градусов. Такая теплая ночь была впервые в этом году.

В девять утра воздух прогрелся до +22.. + 26 градусов.

В Риге - солнечная погода, дует слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха на рассвете колебалась от +14 градусов в международном аэропорту "Рига" до +20 градусов в Даугавгриве.

Максимальная температура воздуха в пятницу, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составляла от +25,5 градуса в Вентспилсе до +30,3 градуса в Мерсрагсе.