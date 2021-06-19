Сегодняшнее утро оказалось самым теплым в этом году
Утром в субботу, 19 июня, по всей Латвии - ясная погода, свидетельствует метеорологическая информация.
Утром в субботу, 19 июня, по всей Латвии - ясная погода, свидетельствует метеорологическая информация.
Дует южный, юго-восточный ветер.
Минимальная температура воздуха ночью в Латвии составляла +11.. + 19 градусов, а в Даугавгривском и Лиепайском порту даже +20 градусов. Такая теплая ночь была впервые в этом году.
В девять утра воздух прогрелся до +22.. + 26 градусов.
В Риге - солнечная погода, дует слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха на рассвете колебалась от +14 градусов в международном аэропорту "Рига" до +20 градусов в Даугавгриве.
Максимальная температура воздуха в пятницу, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составляла от +25,5 градуса в Вентспилсе до +30,3 градуса в Мерсрагсе.
Самая высокая температура воздуха в Европе 18 июня составила +36 градусов в Германии и на юге России. Самая низкая температура воздуха ночью -1 в субботу в Исландии.