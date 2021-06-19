Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР "поводом для стыда"

"Для нас, немцев, это - повод для стыда", - отметила глава германского правительства. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками", добавила канцлер.

Ein Tag der Scham: Kanzlerin #Merkel erinnert im Video-Podcast an den 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die ehemalige Sowjetunion. pic.twitter.com/Z2rONP9e7y — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 19, 2021

При этом федеральный канцлер напомнила, что - несмотря на ужасные события войны - многие протянули Берлину руку примирения. За это Германия испытывает глубокую признательность, подчеркнула она.

Меркель напомнила о роли Горбачева в объединении Германии

Ангела Меркель особо отметила политику президента СССР Михаила Горбачева, благодаря которой Германия смогла мирно воссоединиться в 1990 году и с тех пор развивать гражданские связи между двумя странами.

В своем подкасте канцлер ФРГ затронула и недавние события на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что "активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена - более того, стала невозможной".

"Когда мирные демонстранты и неугодные (властям. - Ред.) представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения", - подчеркнула глава германского правительства. По ее словам, аннексия Россией Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины - нарушения международного права. Для Германии, как и для всего Европейского Союза, это неприемлемо, уверена Меркель.

"Россия и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически"

В то же время канцлер подчеркнула, что РФ и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически. "Нам по-прежнему необходим диалог с Россией", - резюмировала Ангела Меркель.