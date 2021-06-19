За убийство жены в Греции задержан мужчина. Поймать его помогли смарт-часы

Шокировавшее Грецию убийство произошло 11 мая. Первоначально муж сообщил правоохранителям, что в роковую ночь в дом обоих ворвались трое грабителей, которые связали мужчину и задушили женщину. После месяца расследования полиция пришла к выводу, что в этой истории человека что-то не сходится.

Для расследования преступления полиция также использовала информацию, зарегистрированную смарт-устройствами. Полиция указала на неточности в рассказе мужчины, а именно на то, что, когда мужчина якобы был связан, он использовал свой мобильный телефон и передвигался по дому. Также была использована информация, доступная в умных часах умершей женщины, которые регистрировали ее пульс, по которой можно было сделать вывод, что женщина была жива в то время, в которое, по словам мужчины, она уже была убита.

"В мире, где люди постоянно беспокоятся о своих данных и о том, насколько безопасно они хранятся, на этот раз технологии помогли "прочитать" последние моменты жизни женщины",

- рассказала журналистка BBC и эксперт по технологиям Зоя Клейнман.

Полиция Греции объявила о вознаграждении в размере 30 000 евро за информацию, которая может помочь поймать преступников, описанных ее мужем. В ходе расследования был также задержан гражданин Грузии.

Муж убитой был задержан во время похорон жены. Изначально полиция заявила, что в расследовании убийства его жены произошел "чрезвычайный поворот", поэтому ему пришлось срочно последовать за полицейскими. И только когда он прибыл в Афины, он узнал, что он подозреваемый. После восьмичасового допроса мужчина признался, что задушил свою жену. Мотивы убийства пока не раскрываются.